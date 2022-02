Implantação de campos no Parque dos Pioneiros entra na fase final de execução

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional no começo desta semana o secretário municipal de esportes Ronaldo Pereira Dutra e o prefeito Márcio Cardim informaram que as obras dos dois novos campos de futebol no Parque dos Pioneiros estão na fase final de implantação.

“Continuamos trabalhando para concluir o mais rápido possível. Faltam apenas os últimos detalhes estruturais, como finalizar o preparo do gramado, roçagem, marcação e colocação das traves, para que possamos fazer a inauguração e entregar mais essas novas conquistas para os esportistas da cidade”, ressaltaram.

Outras duas novidades previstas para serem implantadas no local são a pista de hóquei sobre patins e a pista de Montain Bike, ciclismo, BMX, skate, entre outros esportes.

“Com a revitalização, o Pioneiros será voltado para a prática de atividade física, com opções em diversas modalidades. E tão logo que passar o difícil momento pandêmico que estamos atravessando no município, a população e os esportistas poderão usufruir de toda a infraestrutura instalada no Parque”, disseram os representantes da Administração Municipal.

O Pioneiros é a ‘menina dos olhos’ dos adamantinense, em ralação a pratica de atividades físicas, de lazer e de entretenimento. Agora caminha para se tornar um parque de uso múltiplo.