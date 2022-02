Fisioclínica da UniFAI abre inscrições para pacientes acima de 60 anos

A prestação de serviços comunitários prestados pela Clínica de Fisioterapia (Fisioclínica) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) reforça a importância das atividades focadas em nível de estágio para os(as) acadêmicos(as).

Portanto, o atendimento busca oferecer diversas possibilidades por meio das áreas específicas, entre as quais: ortopedia, cardiorrespiratória, hidroterapia, gerontologia etc.

Atendimento especial

Nesta proposta comunitária, que é uma das marcas registradas pelo trabalho desenvolvido pela Fisioclínica sob a responsabilidade da equipe formada pelos docentes, supervisores(as) e orientadores(as) de estágio, além da coordenação do curso de Fisioterapia e responsável técnica pela Fisioclínica, uma nova proposta abre vagas para pacientes.

Porém, são necessários alguns requisitos para fazer parte deste atendimento fisioterapêutico, a saber: os(as) pacientes idosos(as) devem ter idade acima de 60 anos, além de problemas de artrose de joelho, desequilíbrio, tontura ou dor nas costas.

Horários e informações

O período disponibilizado para atendimento está sendo oferecido no horário da manhã, portanto, o(a) paciente deve estar ciente dos horários e demais informações necessárias fazer parte desse projeto.

A supervisão dos atendimentos que envolvem os(as) estagiários(as) do curso de Fisioterapia está com o Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior e a orientação com a fisioterapeuta Andressa Oliveira.

A Fisioclínica está localizada no Câmpus III da UniFAI e os contatos para informações podem ser feitos pelos telefones (18) 3522-1000 e 3521-3888.