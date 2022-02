Covid-19: Brasil aplica vacina da AstraZeneca produzida nacionalmente

O Brasil iniciou nesta terça-feira (22) a aplicação da primeira vacina da AstraZeneca contra Covid-19 produzida em território nacional. Em ato simbólico, o médico e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizou a aplicação da primeira dose do imunizante.

As vacinas são feitas com IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) produzido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O registro do insumo foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 7 de fevereiro.

Segundo a Fiocruz, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) tem o equivalente a 21 milhões de doses em IFA nacional. Em discurso, Nísia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, disse que uma vacina 100% nacional não seria possível sem o engajamento da sociedade.