Unidos da Vila conquista título da 22ª edição do tradicional Torneio da Vila Freitas

No começo da tarde do último domingo o time do Unidos da Vila sagrou-se o grande campeão da 22ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas, organizado e promovido pela Diretoria de Esportes da Associação de Moradores.

O título veio nas cobranças de penalidades, após o empate no tempo normal por 1 a 1 com a equipe da Jamil FC/Andre Calhas N;S; das Graças/Zé Valente/Bar Krek Krek/JM Móveis Planejados/LF Grafites, que ficou com o vice.

A competição terminou ainda com o PSG/Bar do Cesar/FLP Piscinas/Paula Siqueira Manicure, Pedicure e Depiladora na 3ª colocação e a Barbearia do Rafa/Amigos do Tavone/Amigos do Amarau/Brothers Style Adamantina/Tiago Lanche no 4º lugar.

Os três primeiros receberam troféus e os quatro primeiros levaram premiação extra em dinheiro (campeão R$ 600,00, vice R$ 400,00 e 3º colocado R$ 250,00 e 4º colocado R$ 200,00).

Realizado em parceria disciplinar com a Secretaria Municipal de Esportes, mais uma vez o Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas, segundo o público que acompanhou o evento, foi marcado pela excelente organização e altíssimo nível técnico e de competitividade dos 16 times que participaram.

Neste ano a competição teve as partidas divididas em três dias como meio de diminuir a aglomeração de atletas, dirigentes e torcedores tendo em vista as medidas preventivas contra a Covid-19.

“Nós, da Diretoria de Esportes e da Associação de Moradores da Vila Freitas agradecemos todos – patrocinadores, dirigentes, atletas, torcedores, esportistas, autoridades presentes e equipe de trabalho – por contribuírem de forma fundamental para que o nosso Torneio fosse um grande sucesso”, ressaltaram os organizadores.