Trabalhador morre soterrado em obra

O homem apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória quando foi resgatado pelos bombeiros.

O tenente Marcos Machado, do Corpo de Bombeiros, explicou que quando chegaram ao local as equipes de resgate tentaram descobrir a profundidade em que o trabalhador estava soterrado. Com isso, os bombeiros adotaram o procedimento de sondagem, com o uso de equipamento. Com a percepção de que a vítima estava mais abaixo, os socorristas passaram a contar com a ajuda de uma máquina retroescavadeira, que fez a retirada de terra da vala.