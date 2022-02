Construção do prédio próprio da Câmara de Adamantina será iniciada neste ano, afirma presidente

Na entrevista concedida ao vivo na TV Folha Regional na manhã da última segunda-feira (14), o presidente Paulo Cervelheira (PV) garantiu que o início da construção do prédio próprio da Câmara de Adamantina é uma das metas a serem concretizadas em 2022. Uma necessidade evidente de décadas e que nenhuma outra legislatura colocou em prática efetivamente.

“Já consta na LOA (Lei Orçamentária Anual) deste ano a destinação de recuso para realização da obra. E já temos um projeto inicial para ser adaptado e melhorado, o que vamos fazer em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento. Então, até o final de 2022 acredito que vamos começar a construção”, afirmou.

Além da previsão no orçamento municipal, a Câmara já tem o terreno para a execução da obra, localizado na Rua Josefina Dall’Antônio Tiveron entre as sedes da 2ª Cia da Polícia Militar e do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo).

Paulo revelou ainda que a execução da construção será sob responsabilidade do Município por meio de pro cesso licitatório, no entanto, o valor depende da finalização do projeto.

“Não pretendemos fazer nada faraônico, mas, sim, algo simples e adequado à necessidade do Legislativo: um plenário com capacidade para 100 pessoas aproximadamente, salas para os vereadores trabalharem e para os funcionários ficarem melhores acomodados para desenvolver suas atividades”, justificou.

A necessidade da nova sede legislativa, segundo o presidente, se reflete no estado do atual prédio, que é muito antigo e pequeno – cabem no máximo 50 pessoas sentadas –, além de nos últimos anos apresentar vários problemas estruturais, desde o telhado até no próprio espaço interno, gerando gastos constantes devido à necessidade de consertos e reparos. O último no final de 2021 que custou cerca de R$ 50 mil.