CENTRO MÉDICO UNIMED tem atendimento diferenciado para casos de Covid-19 aos conveniados

Com foco na promoção da saúde e prevenção a doenças, o Centro Médico Unimed de Adamantina inova mais uma vez para prestar o melhor atendimento a todos os conveniados e traz como grande diferencial a consulta online para pessoas com suspeitas ou já confirmadas para a Covid-19.

A novidade foi apresentada pelo médico clínico geral dr. Guilherme Bonadirman e pela enfermeira responsável Rosimeire Ribeiro em entrevista concedida ao Jornal do Meio Dia da Rádio Life FM 107,9 nesta semana.

Os profissionais explicaram que são feitas teleconsultas por meio da plataforma própria da Unimed de gestão hospitalar. “É enviado um número de acesso para o paciente que é atendido prontamente pelos nossos médicos e já tem os pedidos de exames feitos (testagem, tomografia, raios-X) e em seguida a pessoa recebe por SMS a receita dos medicamentos necessários. Então, com certeza a medicina aliada à tecnologia e ao atendimento é o que diferencia a Unimed de Adamantina”.

Esse tipo de serviço traz acima de tudo maior rapidez e comodidade aos pacientes que precisam deste atendimento, já que não necessitam sair de suas casas e podem iniciar imediatamente o período de quarentena, mas, também, ao mesmo tempo, garante a segurança em saúde dos demais conveniados que vão ao Centro Médico e dos próprios funcionários que não têm contato com possíveis positivados pela Covid-19.

“Todas as pessoas com sintomas suspeitos de Covid que entram em contato com o centro médico são direcionados para uma consulta online e agendado o exame mais apropriado para cada caso. Além disso, nossos profissionais fazem um acompanhamento diário dos pacientes para saber da regressão ou evolução da doença. Porém, caso o resultado do exame dê negativo e precise de uma consulta é agendado o retorno presencial. E vale destacar que os planos Unimed hoje cobrem todos os testes disponíveis para detecção da doença”, enfatizou Bonadirman.

O Centro Médico da Unimed em Adamantina fica localizado na avenida Rio Branco, nº 310 – centro. Mais informações pelo telefone (18) 3521 4621 ou 99680 7986.