Atlética de Agronomia da UniFAI arrecada 557 quilos de alimentos em Gincana Solidária

O curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), por meio da Associação Atlética Acadêmica de Agronomia (AAAAU), deu um exemplo de proatividade na Gincana Solidária. Entre as 12 equipes das atléticas com 50 estudantes cada, a turma arrecadou 557 quilos de alimentos para doação a duas entidades de Adamantina.

O Lar dos Velhos e o Polo de Atividades Integradas (PAI) Nosso Lar receberam os donativos no último dia 15. A entrega do troféu e do prêmio de R$1 mil para a Atlética de Agronomia, também no dia 15, ocorreu no auditório Miguel Reale, Câmpus II, pelo coordenador de Extensão da Área de Exatas e Agrárias da UniFAI, Prof. Me. João Paulo Gelamos.

“O Lar dos Velhos era o nosso primeiro foco, mas o PAI Nosso Lar nos solicitou e doamos para ambas instituições”, afirma a pró-reitora de Extensão, Profª. Dr.ª Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Os alimentos arrecadados foram arroz, feijão, farinha, leite, café e açúcar. A pró-reitora comenta sobre o desempenho da Agronomia na ação solidária e estende agradecimento às equipes participantes.

“A arrecadação de alimentos era uma das provas da Gincana Solidária que foi cancelada por conta da disseminação de casos de Covid-19. A equipe da Agronomia teve uma proatividade que nos deixou extremamente felizes. Fizeram uma ação que motivou tanto calouros quanto veteranos. Houve uma integração de todos na doação de dinheiro, por meio de PIX, e na compra desses alimentos que foram doados e contabilizados. Agronomia tem meu carinho e meu apoio por essa ação que foi extremamente válida para duas instituições de nossa cidade. Agradeço igualmente a participação de todas as equipes competidoras”, diz.

O presidente da Associação Atlética Acadêmica de Agronomia da UniFAI, Thiago de Souza Ferreira, estudante do 7° termo, conta que a arrecadação expressiva se deve ao apoio mútuo de todos que “estenderam a mão para ajudar”.

“Como eu disse na nota de agradecimento, que se tem uma coisa que cresci ouvindo meus pais é que ‘Uma andorinha sozinha não faz verão’, assim como eu acredito que um líder sozinho não faz transformação. Nosso papel foi apenas mostrar que muito além de uma competição entre atléticas e independentemente de qual seria o resultado, a vitória da solidariedade era o nosso objetivo e todos compreenderam isso. Dessa forma, deram aula de empatia, de amor ao próximo e de generosidade”, ressalta.

O coordenador da graduação de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, teceu elogios à atitude dos alunos. “Todos foram exemplares. O meu papel foi incentivar nos grupos a doação, não só pela competição, mas pela solidariedade e abraçaram a causa. A Atlética teve um papel fundamental. A coordenação e a Atlética estão trabalhando juntos para a melhoria do curso”, aponta.

As Pró-Reitorias de Ensino e Extensão e as Atléticas Acadêmicas do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) organizaram a Recepção de Calouros de 7 a 9 de fevereiro no Câmpus II. A programação contou com atividades acadêmica, solidária e cultural.