Ampliação do Pátio de Compostagem é inaugurado pela Prefeitura de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina promoverá na quinta-feira, dia 24, às 9h a inauguração da ampliação do Pátio de Compostagem que está situado na Estrada Municipal José Bocardi – Km 4,5 no Bairro Alto da Boa Vista.

O antigo pátio de Compostagem media 800m² e agora, passará a ter 4.800m². Para os serviços de concretagem do pátio, foram investidos aproximadamente R$ 263.000,00 mil.

A estrutura é usada para o desenvolvimento do Projeto de Eficiência Energética desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina em parceria com a Energisa.

A iniciativa visa o aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas das escolas municipais para serem transformados em adubo e destinados à população por meio do programa Agricultura Familiar e para os participantes dos programas sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Além disso, foram investidos R$600 mil destinados à aquisição dos equipamentos que já pertencem à Prefeitura, além de investimentos técnicos e administrativos.

A parceria ainda destinou ao município um caminhão e um revolvedor que integram o Acordo do Programa de Eficiência Energética (PEE).

Entre os benefícios já obtidos com a parceria estão: aumento significativo no desenvolvimento e produtividade das culturas; economia na compra de adubos químicos devido a utilização do composto orgânico; praticidade e economia com a utilização com composto como substrato para fazer mudas; economia com mão de obra com capina por utilizar os galhos triturados para controle de ervas daninhas.

De acordo com o coordenador do projeto, William Bachega, o aumento do pátio permitirá que a produção de composto orgânico seja ampliada e, consequentemente, mais produtores rurais serão beneficiados.

Desde a implantação do projeto, foram doadas 929 toneladas de composto orgânico e 958,7 toneladas de galhos triturados.

Os produtores rurais familiares que desejarem adentrar ao projeto, devem procurar a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e assim poderão receber assistência social e o composto orgânico produzido.