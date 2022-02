Secretaria de Assistência Social de Adamantina apresenta execução do Programa Criança Feliz para Osvaldo Cruz

Com o objetivo de fortalecer parcerias e, ainda, apresentar como o município executa o Programa Criança Feliz que vem se tornando referência na região, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, recebeu a visita de representantes da pasta de Osvaldo Cruz.

A secretaria municipal de Assistência Social de Adamantina, Andréia Regina Ribeiro e a supervisora do Programa Criança Feliz, Rosana Turíbio de Paula, receberam a secretária municipal da assistência social, Cynthia Sekine, a coordenadora do CRAS José Leão Bicalho, Mayara Cavallini Galassi, a Coordenadora do CRAS, Aurelindo Freitas Barbosa, Mariane Cristina Provesana e a auxiliar administrativo Valdicéia Zonato.

Durante o encontro, foram apresentadas como os visitadores atuam junto às famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz bem como as ações que eles desenvolvem com as crianças para auxiliar no desenvolvimento de diferentes habilidades tendo em vista que a ação visa dar atenção à primeira infância tendo como foco o desenvolvimento integral das crianças.

Podem participar do Programa Criança Feliz, gestantes e crianças de até três anos que estejam inseridas no CadÚnico; crianças de até 6 anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; crianças de até 6 anos que estão afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista; crianças de até 6 anos que estejam inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis familiares, independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

A sede do Programa Criança Feliz está situada junto à Secretaria Municipal de Assistência Social na Alameda Armando Sales de Oliveira nº 367, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18)3521-1900 ou (18) 99144-2034.