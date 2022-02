Projeto Capoeira do Bem foi lançado pela Prefeitura de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lançou no último sábado o Projeto Capoeira do Bem.

Na oportunidade, estiveram presentes o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, o presidente da Câmara, Paulo Cervelheira, a vereadora Noriko Saito, a secretaria de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, Ivoni Ramos, presidente da Casa do Garoto, a presidente do CMDCA, Franciele Peron e demais autoridades.

A secretária de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, ressaltou a importância do projeto que foi viabilizado a partir dos recursos provenientes do Imposto de Renda do Bem.

“Passamos por momentos difíceis durante a pandemia, com crianças no semáforo e agora, por meio dessa iniciativa, estamos atendendo aqueles que tem de 02 a 15 anos incompletos de ambos os sexos do Jardim, Adamantina, Jardim Brasil, Parque do Sol e Casa do Garoto”, afirma a chefe da pasta.

O presidente da Câmara, Paulo Cervelheira, ressaltou a importância da ação que visa levar cultura, desenvolvimento de habilidades relacionais e motoras e também convivência comunitária.

Em sua fala, o prefeito Márcio Cardim relembrou a implantação do Imposto de Renda do Bem lá em 2017. No início, de acordo com ele, a campanha arrecadava em média 100 mil reais e agora teve um salto para R$550 mil.

“Estamos felizes com todas as ações que temos desenvolvido e parabenizo a secretaria Andreia e toda a sua equipe. É um prazer ver essa modalidade esportiva tão difundida pela mestre Sara e por sua filha, Suellen Rocha, professora contratada pelo projeto para ministrar aulas para as crianças. Estamos ainda em pandemia e os efeitos ainda são ruins, mas podemos ver melhora e temos que agradecer a equipe da saúde por todos os esforços que eles tem feito”, comenta.

De acordo com o prefeito, as ações para oferecer atividades para as crianças do município não param. “Estive conversando com a presidente do Fundo Social, Marisa Cardim e o secretário de cultura, Sérgio Vanderlei, pois em breve vamos lançar em Adamantina o nosso balé municipal, algo que só tem em Paraisópolis”, anuncia.

Sobre o Projeto Capoeira do Bem

A iniciativa atende de forma preferencial o público prioritário dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O trabalho envolve arte, cooperação, autonomia, ludicidade e outros aspectos.

Para a realização do projeto foi investido R$37 mil e ele terá a duração de 10 meses. As aulas acontecem todos os sábados. Ao todo, foram disponibilizadas 200 vagas, sendo de no máximo 40 aulas por turma, sempre considerando os protocolos de prevenção contra a COVID-19.

O projeto é acompanhado pelo psicólogo da Secretaria de Assistência Social que realiza o trabalho social com as famílias das crianças e adolescentes integrantes da Capoeira do Bem.

A ação ainda oferece atividades socioeducativas, palestras e rodas de conversas com as crianças, adolescentes e seus familiares com profissionais convidados pelo CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social.