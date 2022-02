Prefeitura de Adamantina decreta reajuste na cobrança da Zona Azul

Atendendo a uma solicitação dos representantes do Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina – Santo Cheraria (IAMA), que estiveram em reunião com o prefeito Márcio Cardim e a chefe de gabinete, Luciana Pereira, a Prefeitura de Adamantina, por meio do decreto 6485 de 21 de fevereiro de 2022, altera a redação do artigo 20 do decreto nº3393 de 29 de maio de 1998 que passa a vigorar estabelecendo o valor de R$2,00 para cada período de duas horas de estacionamento.

De acordo com o ofício encaminhado ao município, o pedido é justificado por meio da defasagem do referido valor que não sofreu nenhum reajuste desde novembro de 2014.

Além disso, o aumento se justifica em virtude dos aumentos consideráveis de salários e encargos sociais e trabalhistas, bem como as contas de água, luz, entre outras.

Outro fator que a entidade solicita o reajuste se dá em virtude da pandemia e a ausência de arrecadação proveniente das festas que geravam recursos para pagamento das despesas.

O decreto 6485 de 21 de fevereiro de 2022 entrará em vigor a partir de 1º de março de 2022, revogadas as disposições em contrário.