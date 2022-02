Adamantina recebe comitiva da América Central em missão de monitoramento e inauguração de obras

A partir de quarta-feira (23), Adamantina recebe uma comitiva da América Central que estará no município em missão de monitoramento e inauguração de obras que integram o Programa Euroclima+.

Desde 2019, Adamantina vem desenvolvendo com seus produtores rurais um projeto que oferece atendimento técnico especializado gratuitamente aos produtores por meio de uma engenheira agrônoma e um técnico agropecuário contratados pela Prefeitura de Adamantina.

Os profissionais atuam dando assistência técnica nas culturas de hortaliças e frutas, oferecendo orientação na utilização da compostagem, irrigação, análise de solo, análise do pH da água, entre outras atividades dentro das propriedades.

O EuroClima+ ainda oferece assistência técnica para os criadores bovinos levando orientação sobre manejo de pastagem e nutrição animal.

Tudo isso, só foi possível por meio de uma parceria que foi firmada entre Prefeitura de Adamantina, UniFAI e Comunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa (Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, no nome original em espanhol, composto por nove municípios da Guatemala, El Salvador e Honduras, países da América Central) que integra um programa que tem como foco a produção resiliente de alimentos frente à mudança climática.

Agora, o projeto realizado em parceria com a Comunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa chega ao fim, mas tendo em vista os resultados obtidos, a Prefeitura de Adamantina dará continuidade ao projeto com recursos próprios.

Em paralelo, será inaugurada a ampliação do Pátio de Compostagem, projeto que foi desenvolvido em parceria com a Energisa, e que também será mantido pelo município.

“Estamos muito contentes com os resultados obtidos nesses dois anos, pois foi possível observar um aumento significativo no desenvolvimento e produtividade das culturas; economia na compra de adubos químicos, porque os agricultores fizeram uso do composto orgânico”, afirma o coordenador municipal, William Bachega.

De acordo com Bachega, com a ampliação do pátio, será possível ampliar a produção do composto orgânico e, consequentemente, aumentar o número de produtores beneficiados.

“Aqueles que quiserem integrar o projeto, devem efetuar o cadastro na SAAMA para poder receber assistência técnica bem como o composto orgânico produzido”, finaliza.