Caminhoneiro fica ferido em acidente na SP-294 em Adamantina

Um caminhoneiro de 30 anos de idade ficou ferido em um acidente ocorrido por volta das 11h10 deste domingo (20) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Adamantina.



Ele seguia com a carreta bitrem, tracionada por um caminhão trator com placas de Nova Independência carregada com sacos de açúcar, no sentido Flórida Paulista / Adamantina quando por motivos desconhecidos acabou atravessando a pista e tombou no km 593+500 metros entre os trevos da faculdade e o principal da Cidade Joia.



O homem que estava sozinho ficou preso nas ferragens da cabine sendo necessário um amplo trabalho do Corpo de Bombeiros de Adamantina, prontidão comandada pelo Sargento PM Ferramosca, para efetuar a retirada e encaminhá-lo para o Pronto Socorro.



Equipes da concessionária que administra a rodovia também atuaram na ocorrência no socorro e sinalização da pista sob a coordenação da Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência segue em andamento.



A Polícia Científica foi acionada e um laudo vai apontar as causas do acidente.