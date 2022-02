Proeste Solidária doa R$ 22,4 mil para Rede de Combate ao Câncer de Adamantina

A ação contou com empresas madrinhas, que doaram valores para o custo das camisetas que foram comercializadas, e com empresas solidárias, que vestiram os colaboradores com a marca da campanha para alavancarem as vendas. O valor doado foi de acordo com a quantidade de camisetas vendidas.

Com isso, a Rede de Combate ao Câncer recebeu R$ 22,4 mil, recurso que auxiliará na manutenção da entidade e suporte aos pacientes acometidos com a doença. A entrega simbólica do valor foi feita, nesta quinta-feira (17), em evento na loja local do Grupo com a presença Leandro Tadeu, gerente geral de concessionárias; Daiane Rios, gerente da Proeste Chevrolet de Adamantina; e Roseli Godoy, presidente da entidade beneficiada.

As camisetas que sobraram também terão uma utilidade social. Elas foram destinadas para o IAMA, Lar Cristão e Lar dos Idosos para padronização dos uniformes. A remanufatura (ajustes de tamanhos e colocação de logo da instituição contemplada) será custeada pelo Rotary Club de Adamantina.

O Distrito 4510, do Rotary Internacional, também foi parceiro da ação, como a empresa Cacris Confecções. Além dos recursos destinados para as entidades apadrinhadas pelas concessionárias, o Grupo Proeste destinou um carro para o Hospital do Câncer de Barretos, outro para o Hospital do Câncer de Jaú – referências para o tratamento oncológico no interior paulista – e mais um veículo para o Hospital das Clínicas de Botucatu.