Pela primeira vez, Adamantina recebe três avaliações técnicas de futebol em menos de 20 dias

Adamantina será sede de três avaliações de importantes clubes do futebol brasileiro técnicas em menos de 20 dias. Algo inédito! As famosas ‘peneiras’ estão marcadas para ocorrerem entre 20 de fevereiro e 12 de março, no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’. A organização é do Departamento de Esportes da Instituição Capaz em parceria com a Prefeitura e Secretaria de Esportes.

No dia 20 de fevereiro vem à Cidade Joia o coordenador das categorias de base do Ituano, Luiz Antônio, que irá avaliar atletas nascidos entre os anos 2002 e 2008.

Já dia 26 de fevereiro estarão em Adamantina os membros da comissão técnica das categorias de base do Grêmio Prudente para a avalição de atletas nascidos entre 2005 e 2012.

Dia 12 de março é a vez do observador técnico do Atlético Paranaense, Lelo, que avaliará os atletas nascidos entre 2007 e 2012.

O atleta que se inscrever nas ‘peneiras’ precisará apresentar a carteira de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo feito até 24hs antes, assim como doar 2 kg de alimentos não perecíveis que serão repassados para uma instituição filantrópica do município.

O departamento de Esporte da Capaz destaca que serão seguidos todos os protocolos de segurança em saúde em relação à Covid: aferição de temperatura na entrada; obrigatoriedade do uso de máscara facial; a apresentação da carteira de vacinação ou teste negativo; distanciamento nas arquibancadas; e disponibilização de álcool em gel na entrada e em vários pontos dentro do Estádio.

Mais informações pelo WhatsApp (18) 99650 5003 com Alex Fratellos.