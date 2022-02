Justiça condena União a pagar R$ 150 mil à família do policial federal morto em operação no interior de SP

Todos os indiciados foram condenados por integrar organização criminosa, tráfico internacional de drogas, porte e uso de armas. O único que ficou foragido foi o dono do avião. O paraguaio José Luiz Bogado Quevedo, que para a polícia era o líder da quadrilha.

O traficante teve a prisão decretada no mês passado, no Paraguai, depois de ser baleado durante uma festa. José Luiz Bogado Quevedo foi internado em estado grave e pode ser extraditado para o Brasil após a recuperação. Ele é réu em pelo menos 34 processos no Brasil e foi incluído na lista vermelha da Interpol pela polícia brasileira.