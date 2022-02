Judiciário de Adamantina auxilia implantação de conteúdo sobre combate à violência doméstica em escolas

“Há situações diárias no espaço escolar que revelam atitudes machistas e discriminatórias, sem que haja reação adequada contra elas”, observou a juíza. “Referidas situações são perversas, pois fazem com que as meninas saiam da escola achando que são mais frágeis que os meninos, passando a acreditar que não são capazes de fazer que os meninos fazem. Incorpora-se, deste modo, um sentimento de inferioridade e de dependência, o que alimenta o machismo, a discriminação e a violência”, afirmou. “Ademais, é cediço a importância da interrupção da violência, podendo provocar uma maior vulnerabilidade da mulher, com graves riscos e prejuízos, motivo pelo qual o espaço escolar pode também ser um grande instrumento de fortalecimento da família”, concluiu.