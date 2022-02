CEVAP: tecnologia, comprometimento e amor com a saúde animal

Adamantina e região contam com um dos mais modernos e amplos centros de cuidados voltados para a saúde animal: o Cevap Hospital Veterinário. Localizado na avenida da Saudade, nº 1.022, o Cevap é referência regional e tem o comando do experiente médico veterinário dr. Gustavo Junqueira Machado e uma competente equipe de profissionais altamente capacitados.

No Cevap Hospital Veterinário são oferecidos os serviços de clínica, internação, veterinária, banho e tosa, petshop; rações, medicamentos, fisioterapia, exames laboratoriais, raiosX, ultrassom, cirurgias em geral, vacinas e uma série de outros produtos e serviços.

Um dos diferenciais, é que o proprietário pode acompanhar o animal de estimação de pequeno e médio porte durante as internações contando com conforto e tranquilidade, além do atendimento de uma equipe multiprofissional.

O telefone para atendimento é o (18) 3522-3279. Conheça tudo o que o Cevap oferece para o seu animal.