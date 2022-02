Adamantina é indicada para receber unidade do programa estadual ‘Casa da Juventude’

Com a justificativa de que “o município dispõe de muitas oportunidades de trabalho e desenvolvimento para a parcela jovem de sua população, que, concluindo o ensino médio e mesmo o superior, não consegue emprego ou melhores postos, ou ainda precisa adquirir melhores qualificações no mercado de trabalho”, o deputado estadual André do Prado indicou Adamantina para receber a instalação de uma unidade da ‘Casa da Juventude’, um novo programa lançado pelo Governo do Estado.

A iniciativa do parlamentar atende pedido feito pelo vereador Hélio Santos (PL).

O apontamento da Cidade Joia como uma das sedes foi apresentada por Prado durante sessão realizada na Assembleia Legislativo do Estado de São Paulo.

A ‘Casa da Juventude’ disponibiliza aos atendidos espaço multiuso de apoio para o início da vida profissional, bem como oferece oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento para o desenvolvimento pessoal e profissional. “Agradeço a indicação do nosso nobre deputado. E estou bastante esperançoso para que mais essa importante conquista que beneficiará muito os nossos jovens seja anunciada para Adamantina”, disse Hélio.