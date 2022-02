Rita de Cássia Siqueira: compromisso, responsabilidade e conquistas na UniFAI

Todas as organizações possuem em seus quadros de colaboradores(as), profissionais que estão sempre em sintonia com fatos que ocorreram na história, portanto, são personagens importantes neste cenário mais do que especial.

Deve-se considerar que o sucesso da Instituição deve ser medido pela participação daqueles(as) que efetivamente marcaram presença nas diversas etapas históricas, neste caso, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina (FAFIA), da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia (FEO), das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) e, agora, do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

Como sempre, nesses casos em pauta, torna-se necessário apresentar para a comunidade acadêmica, ou seja, docentes e discentes, tendo em vista que a maioria dos(as) funcionários(as) conhecem a Prof.ª Esp. Rita de Cássia Siqueira.

Também, acredito que muitos docentes tiveram contato com a Rita em função de dúvidas e informações relacionadas com as atividades acadêmicas, ainda, discentes buscando saber aquele algo mais sobre os respectivos cursos quanto ao reconhecimento.

Rita, que é mãe do Cassiano Siqueira, Lucas e Leonardo Bettio e casada com o Prof. Esp. Marcos César Bettio, possui graduação em Estudos Sociais e Geografia (Licenciaturas) pela FAFIA e Pós-Graduação em Computação e Formação de Recursos Humanos (FAFIA/Unesp).

Está na UniFAI desde o dia 1º de março de 1986 e foi admitida como escriturária na gestão das professoras Ivoni Ramos e Maria José Zampieri Bellusci. Porém, depois de bons serviços prestados nas atividades desenvolvidas, assumiu a função de secretária acadêmica na gestão do Prof. Dr. Gilson João Parisoto.

Gestão Gilson Parisoto

São quase quatro décadas de atividades na UniFAI, ou seja, na sua “casa”, Rita faz questão de destacar que todos(as) os(as) dirigentes marcaram a história da Instituição, porém, não poderia deixar de registrar o período “boom” sob a direção do Prof. Dr. Gilson Parisoto.

Nesse contexto institucional, ou seja, do período em que o professor Gilson permaneceu como diretor geral da então FAI, deve-se considerar que foram dez anos de expansão em todas as áreas por meio de projetos diversos, ainda, na atual conjuntura acadêmica proporcionam a promoção e execução das atividades em nível organizacional e pedagógicas em benefício da comunidade docente e discente, além dos(as) funcionários(as).

Acredito que quem conhece a Rita por meio das atividades desenvolvidas na Instituição tem o dever de reconhecer o seu conhecimento, qualificação e competência profissional nas questões que envolvem projetos acadêmicos nas áreas da graduação e pós-graduação.

Outra marca mais do que registrada da Rita está na sua disponibilidade para colaborar da melhor forma possível no apoio aos docentes, ou seja, nas propostas e projetos visando novos cursos em benefício do avanço acadêmico e institucional da UniFAI.

Atualmente, além da coordenação dos registros acadêmicos, Rita de Cássia Siqueira participa como procuradora institucional e representante junto ao Ministério da Educação (MEC) e Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), responsável pelas informações e processos regulatórios da Instituição.

Também, marca presença como conselheira do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e secretária do Conselho Universitário (ConsU), portanto, como sempre, deve-se reconhecer que “a quem honra, honra”. Por isso, Rita finaliza: “nessa trajetória, me sinto extremamente honrada e agradecida por ter vivenciado e colaborado na conquista da Instituição para o grau de Centro Universitário”.