Reformas das 11 casas revertidas ao Município no Mário Covas estão em execução e a 1ª deve ser entregue em breve

Iniciadas no segundo semestre do ano passado, as reformas das 11 casas populares no Conjunto Habitacional Mário Covas seguem em execução. Segundo informação passada pela Prefeitura de Adamantina à reportagem do Jornal Folha Regional na última quarta-feira (9), “uma das moradias está com as obras avançadas e deve ser entregue em breve a um dos destinatários.”

Os serviços são coordenados pelas Secretarias Municipais de Planejamento e de Obras, com a mão de obra dos funcionários do município. Para a execução das adequações foram destinados R$ 355.137,22 em recursos próprios da Prefeitura.

As 11 casas foram revertidas ao Município após ficarem por décadas sem moradores – apesar de terem sido invadidas – em razão de problemas burocráticos na documentação desde a formação do Conjunto Habitacional. E no mês de agosto de 2020 houve a assinatura das escrituras junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em São Paulo.

Ainda não há um prazo estabelecido para a conclusão das obras em todas as casas.

“O processo de destinação das moradias segue a resolução que foi votada e aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e que traz os critérios que foram usados para definir os contemplados. As famílias beneficiadas já foram selecionadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), dentre os já inscritos nos programas sociais e que atendam aos critérios estabelecidos”, informou a Prefeitura.