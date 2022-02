Programa Cozinhalimento está em fase de implantação

Dando continuidade às tratativas para execução do Programa Cozinhalimento em Adamantina que foi assinado em dezembro de 2021, a Prefeitura de Adamantina participou de uma reunião online para sanar dúvidas e obter informações a respeito das próximas etapas de implantação do projeto.

O próximo passo, neste momento, é montar o processo licitatório para compra dos equipamentos.

O Projeto Estadual Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promove a instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e incentivo à geração de renda.

Com os recursos do convênio serão adquiridos equipamentos que irão compor a cozinha profissional. O Estado vai realizar a capacitação da nutricionista indicada pelo município e a profissional fará capacitações com o público interessado.