Prefeitura de Adamantina lança Projeto Capoeira do Bem

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promoverá o lançamento do Projeto Capoeira do Bem no sábado (19), às 10h no Ginásio Carlos Santana Bueno “Quadra do Navarro”.

Atentos aos efeitos negativos da pandemia de COVID -19 na convivência familiar e comunitária e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, a pasta e o CMDCA buscaram alternativas para oferecer uma atividade que pudesse auxiliar na reparação das lacunas deixadas pelo isolamento social bem como atender as crianças e adolescentes que naquele momento, entre tantas dificuldades, algumas estavam até frequentando os semáforos da cidade para comercializar balas.

Assim, com os recursos provenientes do Imposto de Renda do Bem, disponibilizado Fundo Municipal da Criança e Adolescentes, foi possível colocar em prática o Projeto Capoeira do Bem.

Atualmente, são atendidas pelo projeto crianças de 02 a 15 anos incompletos de ambos os sexos do Jardim Adamantina, Jardim Brasil, Parque do Sol e da Casa do Garoto. A ação visa oportunizar acesso à cultura, desenvolvimento de habilidades relacionais e motoras e também convivência comunitária.

A iniciativa atende de forma preferencial o público prioritário dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O trabalho envolve arte, cooperação, autonomia, ludicidade e outros aspectos.

Para a realização do projeto foi investido R$37 mil e ele terá a duração de 10 meses. As aulas acontecem todos os sábados. Ao todo, foram disponibilizadas 200 vagas, sendo de no máximo 40 aulas por turma, sempre considerando os protocolos de prevenção contra a COVID-19.

O projeto é acompanhado pelo psicólogo da Secretaria de Assistência Social que realiza o trabalho social com as famílias das crianças e adolescentes integrantes da Capoeira do Bem.

A ação ainda oferece atividades socioeducativas, palestras e rodas de conversas com as crianças, adolescentes e seus familiares com profissionais convidados pelo CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social.