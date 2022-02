Pós-Graduação em Segurança no Trabalho na UniFAI: para fazer a diferença no mercado

Deve-se considerar que, na atual conjuntura do mercado, faz-se necessário estar em sintonia com as novas exigências em todas as áreas afins ao desenvolvimento por meio das ações específicas.

Portanto, após a formação acadêmica na graduação, o(a) profissional diplomado(a) deve seguir de acordo com as expectativas que são mediadas pelas Organizações em geral.

Também, a preocupação e a responsabilidade com a Segurança no Trabalho está presente em nível mundial, assim, buscar estar em conexão com esta área por meio de uma especialização acadêmica pode determinar novas desafios na área profissional.

Curso e consultorias

Pensando e projetando novas possibilidades em nível de mercado, o engenheiro ambiental Leonardo Henrique do Nascimento, diplomado em 2012 pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), buscou depois de um período desenvolvendo atividades afins no mercado, cursar uma Pós-Graduação que pudesse fazer a diferença frente à sua formação acadêmica.

Neste caso em especial, Leonardo escolheu fazer uma Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho oferecida pela UniFAI, concluindo-a em 2015.

De acordo com o engenheiro ambiental e pós-graduado no curso, a formação acadêmica em nível de especialização proporcionou um novo olhar frente ao contexto patrocinado pelo Mercado.

Leonardo desenvolve atividades profissionais por meio da LHN Consultoria Ambiental e Segurança do Trabalho e destaca que “desde 2016, venho atuando em consultorias empresariais nos diversos segmentos da área Ambiental e de Segurança do Trabalho, prestação de cursos e palestras técnicas, realização e emissão de laudos técnicos”.

Portanto, pode-se determinar que, nesta escolha pela Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho oferecida pela Instituição, existem diversas possiblidades para o desenvolvimento profissional frente às demandas existentes no Mercado.

Sobre a proposta oferecida pelo curso na UniFAI, Leonardo afirma: “a Segurança do Trabalho vem se aperfeiçoando sempre, mas desde o período que cursei a pós, a IES [Instituição de Ensino Superior] já possuía um grupo de professores muito qualificados e com vivência prática na área, o que facilitava o aprendizado teórico e prático”.

A coordenadora do curso, Prof.ª Ma. Josiane Lourencetti, destaca que “o profissional pós-graduado e capacitado para desempenhar atividades de segurança do trabalho se responsabiliza pelas normativas de segurança da empresa”.

E finaliza reforçando que a proposta acadêmica da Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho proporciona uma nova visão do Mercado, portanto, Josiane afirma: “além disso, capacita os empreendedores para uma gestão estratégica, que visa reduzir ou eliminar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais”.

