Estado de SP atinge 60% das crianças imunizadas, o dobro dos EUA

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (16) que o avanço da vacinação infantil contra Covid-19 no estado de São Paulo já supera, em um mês, os números de países desenvolvidos e chega quase ao dobro dos EUA. Até o início da tarde desta quarta-feira (16), 60% do público de cinco a 11 anos de SP já havia recebido a primeira dose.

Nos EUA, a vacinação de crianças atingiu apenas 32% dessa população no país, apesar de ter começado em novembro de 2021, de acordo com o site do Centro de Controle de Doenças do país (https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographics-trends).

“Grande notícia, ultrapassamos 60% de crianças vacinadas em São Paulo. O avanço da vacinação infantil contra a Covid-19 aqui em SP é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Superamos nações altamente desenvolvidas, como Itália, Canadá e Austrália, e atingimos praticamente o dobro de crianças imunizadas em relação aos EUA”, disse Doria.

Segundo o Vacinômetro de SP (www.saopaulo.sp.gov.br), o total de doses aplicadas na campanha infantil era de 2,4 milhões às 13h desta quarta, enquanto o público total dessa faixa etária é de cerca de 4 milhões de crianças.

Na Itália, as crianças começaram a ser vacinadas em dezembro e a primeira dose já foi aplicada em 36,27% do público-alvo ( https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ ). Na Austrália, que a exemplo de São Paulo passou a vacinar crianças em janeiro, a dose inicial contra a Covid-19 já chega a 47,62% entre o público de cinco a 11 anos ( https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-vaccination-data-14-february-2022 ).

O Canadá é o país com percentual de crianças vacinadas mais próximo ao de São Paulo. De acordo com o governo canadense, a imunização infantil começou em novembro e já protegeu 54,61% das crianças com a primeira dose (https://covid19tracker.ca/vaccinationtracker.html).

No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.

Vacinômetro infantil e pré-cadastro

As informações sobre a vacinação infantil em São Paulo estão disponíveis no site Vacina Já (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) e também no portal do Governo do Estado (www.saopaulo.sp.gov.br).

Pelo Vacina Já, também é possível fazer o pré-cadastro para a vacinação infantil. A medida é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos postos, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.