Prefeitura de Adamantina abre processo licitatório para construção de novos banheiros na Praça Élio Micheloni

A Prefeitura de Adamantina revitalizará a Praça Élio Micheloni com os recursos repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Município de Interesse Turístico (MIT).

A primeira etapa consiste na construção de novos banheiros. Para isso, foi aberto processo licitatório destinado a contratação de empresa especializada para Revitalização da Praça Élio Micheloni, obra de construção de sanitários masculino e feminino na Avenida Adhemar de Barros – Centro – Adamantina/SP com fornecimento de material e mão de obra pela contratada.

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” dar-se-á no dia 07 de Março de 2022, às 9h, na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município.

Para participar da presente licitação, a licitante interessada deverá proceder ao cadastramento prévio obrigatório, devendo apresentar até o dia 02 de Março de 2022, até as 17h30 no Departamento de Licitações no 3º andar da Prefeitura do Município de Adamantina. A estimativa do valor desta licitação e R$132.304,01.

Além da construção dos novos banheiros, a Praça Elio Micheloni ainda terá a troca de iluminação, a revitalização da estrutura da fonte e, ainda, a implantação da nova fonte.

Obras já executadas com recursos do MIT

O Parque dos Pioneiros recebeu iluminação com recursos provenientes do MIT e os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva. Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Praça Euclides Romanini

Outro ponto já beneficiado na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini. No local, foram investidos R$80 mil mais o montante de R$13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.

Adamantina é MIT

A classificação de Adamantina como Município de Interesse Turístico se deu por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019.

Com isso, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas. Para se tornar MIT, a cidade contou com o apoio do deputado estadual André do Prado e do vereador, Hélio José dos Santos.