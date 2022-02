Prefeitura de Adamantina instala postes de iluminação sustentável no Campo do Marroco e Jardim Europa

Dando continuidade à ação que objetiva iluminar os espaços públicos para possibilitar que os munícipes pratiquem atividades físicas no horário noturno, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, promoveu a instalação de iluminação sustentável no Campo do Marroco e no Jardim Europa.

A pista de caminhada existente no Campo do Marroco tem 226 metros quadrados e ela recebeu 23 postes de iluminação. Para a melhoria, foram investidos R$ 15.709,00 em recursos próprios.

No Jardim Europa, foram instalados 13 postes de iluminação na pista de caminhada, que tem 134 quadrados. No local, foram investidos R$ 8.879,00 em recursos próprios.

A ação é sustentável, porque os postes instalados contam com placas que fazem a captação de energia solar. Com isso, não é necessário recorrer ao uso da energia elétrica, contribuindo assim para o meio ambiente. Agora, a iniciativa prossegue para os bairros Jardim Brasil e Jardim Adamantina.

Relembre

O Parque Caldeira já foi contemplado com a melhoria. Em setembro do ano passado, foram instaladas 90 luminárias led na pista que tem 1343 metros de comprimento.