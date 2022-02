Bolo para cachorro?!? Sim! Em Adamantina você encontra!

Adamantina ganhou recentemente uma opção diferenciada para os amantes do mundo pet, a “Natureba Biscoitos”.



A nova onda que promete virar mania entre os proprietários de cães e gatos, tem a assinatura da médica veterinária adamantinense Ana Caroline Ferreira.



Os biscoitos e petiscos são elaborados sem conservantes e garantem a saúde de seu animalzinho de estimação.



Um dos produtos que tem feito sucesso, é o bolo de aniversário para que possam ser comemoradas as datas especiais sem deixar o pet de fora.



Entre as opções, estão os biscoitos de banana; legumes; frango; carne e peixe.



Já o bolo, pode ser confeccionado com carne moída; fígado de boi; frango desfiado; banana; batata doce; cenoura; brócolis; salsicha; farelo de aveia; farinha de aveia; ovo; canela em pó e mel.



Mais informações e pedidos, podem ser feitos via Instagram: natureba.biscoitos