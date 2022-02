Adamantina realiza ação de imunização contra a COVID-19 no sábado (19)

Sábado, dia 19, o Centro Integrado de Saúde (CIS) estará aberto das 8h às 16h para realizar a imunização em primeira, segunda, terceira dose de adultos; quarta dose para imunossuprimidos e a primeira dose em crianças.

Para receber a segunda dose, a pessoa deve levar em consideração o prazo de aplicação de acordo com o fabricante do imunizante. A terceira dose pode ser recebida por aqueles que foram vacinados há 120 dias, ou seja, 4 meses.

A quarta dose será aplicada em munícipes que estão fazendo tratamento contra câncer, são portadores de HIV ou que estão fazendo hemodiálise desde que já tenha completado 4 meses do recebimento da 3ª dose.

A pasta explica que as pessoas que tiveram COVID e o calendário vacinal em atraso, dependendo da dose, não poderão receber a dose subsequente por 30 dias. As crianças que tem de 5 a 11 anos também poderão receber a vacina no sábado (19).