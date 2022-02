Adamantina prepara documentação para instalar o CIEBP, que funcionará no Campus I da UniFAI

Adamantina terá uma unidade do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, um espaço onde a criança, no contraturno escolar, irá experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

O programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital.

O CIEBP será instalado no Campus I da UniFAI, onde haverá 10 salas de aulas disponíveis para o desenvolvimento do projeto.

Em reunião virtual com a representante da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Giovanna de Mello Cardoso Pereira, o prefeito Márcio Cardim, a secretária de gabinete Luciana Pereira e a diretora de convênios Francieli dos Santos Baptista Duarte receberam todas as orientações relacionadas aos trâmites que envolvem a documentação para a implantação do Centro no município.

Na oportunidade ainda foram tratados assuntos relacionados aos detalhes para a cessão de uso do imóvel, bem como a elaboração da minuta do convênio entre Prefeitura de Adamantina e Secretaria do Estado da Educação, bem como apresentado o plano de trabalho.

Também existe agora a necessidade da execução do projeto para adequação do espaço físico na UniFAI.