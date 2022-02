Prefeitura de Adamantina participa de reunião com membros da Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Habitação do estado

Em agenda do deputado estadual Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim e a chefe de gabinete Luciana Pereira participaram de uma audiência no Palácio dos Bandeirantes com o secretário-executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, e do secretário-executivo da Secretaria de Habitação, Fernando Marangoni.

A reunião teve como objetivo tratar de novos convênios para investimentos tendo como foco a Reforma de Praças, reforma do Ginásio de Esportes, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde e Iluminação de Led e de novos convênios para conjuntos habitacionais e do Programa Especial de Melhorias que serão anunciados pelo governo em abril.

Na oportunidade, foram protocolados solicitações de novos investimentos no município.

Além de Adamantina, estiveram presentes ainda 36 prefeitos dos municípios que integram o Oeste Paulista e do Pontal do Paranapanema e, ainda, 6 vice-prefeitos.