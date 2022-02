Curso de Agronomia promove Aula Magna

Na semana passada, ocorreram diversas atividades no Câmpus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) neste reinício de atividades acadêmicas para alunos(as) e professores(as) e apoio dos(as) funcionários(as).

Neste contexto, deve-se registrar que, entre as muitas ações desenvolvidas nesta semana pedagógica de recepção em especial para os(as) calouros(as) das graduações, também, realizou-se uma Aula Magna no curso de Agronomia.

Contexto familiar

Buscando inserir os(as) calouros(as) de acordo com a proposta acadêmica desenvolvida pelo curso, a coordenação agendou um diálogo por meio da realização de uma Aula Magna.

Tal encontro ocorreu no dia 10 de fevereiro e contou com a participação do engenheiro agrônomo Prof. Me. Paulo Sérgio Martins, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) Regional Dracena, ainda, apresentando para os(as) acadêmicos(as) o tema, a saber: “A importância do Engenheiro Agrônomo no Contexto da Agricultura Familiar”.

De acordo com o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, coordenador do curso de Agronomia, a proposta atendeu os objetivos, tendo em vista que, “na oportunidade, o palestrante discorreu sobre os diversos aspectos da Agricultura familiar, nos níveis federal, estadual e regional e sua importância na produção dos alimentos no Brasil”.

Tecnologias e profissionalização

Portanto, a participação do engenheiro agrônomo Paulo Sérgio veio de encontro com as necessidades que envolvem as atividades desenvolvidas na área agrícola, bem como, ressaltou os problemas dos pequenos produtores quanto à utilização das denominadas tecnologias, pois elas não estão acessíveis para eles.

Neste cenário, a importância do profissional que está atuando na área da Agronomia por meio da Extensão Rural, deve promover a utilização das técnicas, práticas e ações, buscando a promoção constante visando ao aumento da produtividade.

Os aspectos econômico, social e ambiental devem atender à demanda da sustentabilidade, desta forma, a proposta desta Aula Magna ministrada pelo engenheiro agrônomo Martins, atendeu as expectativas dos(as) discentes em geral do curso, ou seja, calouros(as) e veteranos(as).

Na perspectiva acadêmica do professor Cavichioli, deve-se considerar que, “com isso, os alunos puderam perceber a importância do curso por eles escolhido e a sua inserção no mercado de trabalho”.