Chuvas ampliam áreas danificadas na canalização do Córrego Caldeira

Justiça condena a mais de 50 anos de prisão acusados de participar de mega-assalto a bancos em BotucatuA Justiça de Botucatu (SP) condenou a penas superiores a 50 anos de prisão quatro réus acusados de participarem do mega-assalto a bancos na cidade, no fim de julho de 2020. Todos os réus estão presos e cabe recurso. A definição do julgamento que teve a audiência realizada no fim de novembro do ano passado aconteceu na última terça-feira (8), com a expedição de ofícios finalizada nesta segunda-feira (14). De acordo com a sentença da juíza Licia Eburneo Izeppe Pena, da 2ª Vara Criminal de Botucatu, os irmãos Carlos Willian e Carlos Welington Marques de Jesus, Victor Santos Souza e Tiago Ciro Tadeu Faria, conhecido como “Gianechini”, foram condenados em primeira instância, sendo negado o direito ao recurso em liberdade. (veja abaixo todas as sentenças) Carlos Willian Marques de Jesus: 65 anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 111 dias-multa Carlos Welington Marques de Jesus: de 56 anos, um mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 88 dias-multa Victor Santos Souza: 53 anos, dois meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 83 dias-multa Tiago Ciro Tadeu Faria: 53 anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 82 dias-multa Na audiência de novembro do ano passado, realizada no fórum de Botucatu, foram 24 pessoas, entre réus, testemunhas e vítimas da ação. Segundo o Ministério Público, os quatro réus foram denunciados por 11 crimes. Este é o segundo julgamento desse caso realizado na cidade. Em abril deste ano cinco pessoas já foram julgadas e condenadas por ajudarem na fuga dos criminosos. Logo depois dessas primeiras condenações, a juíza Cristina Escher, que ficou à frente do caso por quase um ano, pediu para se afastar após receber ameaças de morte. Além do julgamento que teve início nesta segunda-feira, outros réus em um inquérito que foi desmembrado da mesma investigação devem passar por audiência a partir desta quinta-feira (25).