Adamantina solicita R$ 5 milhões ao Governo Federal para implantação de um Parque Tecnológico

Na tarde de ontem (14), a cidade de Dracena recebeu a visita do Ministro da Educação, Milton Ribeiro e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Cesar Pontes e os secretários de educação e de administração de Adamantina, Osvaldo José e Evandro Pereira de Souza que também responde interinamente pela secretaria de desenvolvimento econômico, participaram do evento representando o prefeito Márcio Cardim que cumpria agenda em São Paulo.

Com o apoio do assessor do deputado federal, Gilberto Nascimento, Claudemir Cobo, foi entregue ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, a solicitação de repasse de R$ 5 milhões para construção de barracão para implantação de um Parque Tecnológico no município.

O projeto contribuirá para incentivar o desenvolvimento de empresas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, favorecendo a geração de emprego e renda, pois Adamantina conta com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que atuará em dois eixos principais que são: empreendedorismo e atração de investimentos.

O primeiro se fundamenta no estímulo a ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores de Adamantina, com formalização de negócios, promoção de feiras e eventos, parceria com bancos para oferta de crédito, apoio à economia criativa e solidária e desenvolvimento inclusivo, entre outras.

O segundo objetiva atrair negócios para o município de Adamantina, por meio da formulação, articulação e execução de políticas públicas para o desenvolvimento da economia local, implementação de incentivos fiscais, implantação de parques tecnológicos e criação de uma agência de desenvolvimento econômico.

Além disso, Adamantina ainda conta com o Hub de Inovação Tecnológica da Nova Alta Paulista na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (Amnap), que foi inaugurado neste mês em uma parceria entre o CREA e a Prefeitura.

Para o ministro da educação, Milton Ribeiro foi solicitado a liberação de recursos financeiros atendendo as demandas PAR/SIMEC que contemplam: aquisição de um caminhão frigorífico, aquisição de material esportivo, brinquedos, ônibus escolar, entre outros.