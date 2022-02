22º Torneio da Vila Freitas começa hoje à noite, continua amanhã e partidas finais serão no domingo

Terá início na noite de hoje (15 de fevereiro) a 22ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas, com a participação de 16 equipes de Adamantina e região. A tradicional competição é organizada pela Diretoria de Esportes da Associação de Moradores, que decidiu dividir as partidas em três dias para diminuir a aglomeração de atletas e dirigentes tendo em vista as medidas preventivas contra a Covid-19.

A tabela da primeira fase traz os quatro confrontos iniciais nesta terça-feira, a partir das 19h30: 1º jogo – Mário Covas/Lanches e Cia/Cb Pinturas/Bar do Balaio x San Remo/Riquinha Vereador; 2º jogo – Barbearia do Rafa/Amigos do Tavone/Amigos do Amarau/Brothers Style Adamantina/Tiago Lanche x Hookah Valem/Marquezin Veículos/Nova Foto e Ótica; 3º jogo – Jamil FC/Andre Calhas N;S; das Graças/Zé Valente/Bar Krek Krek/JM Móveis Planejados/LF Grafites x City Adamantina/Marquezin Veículos/Lebod Cortes/Império do Corte Flórida Paulista; 4º jogo – Terra Viva x Real Galáticos/ChutBet Casa de Apostas.

Amanhã (quarta-feira) tem a segunda rodada da primeira fase: 5º jogo – Bela Vista/Serralheria Andrade/Duchão Metais/Beto Encanador x Eletrolis/Auto Posto e Conveniência Lis/Ferro Velho Magrão; 6º jogo – Unidos da Vila x Família Zona Sul/Mecanografia Adamantina/Amigos do Baduca/Barbearia Sousa/Murilo Engenharia/Tiago Chagas Construção/Rodrigo Pisos e Acabamentos/Rodolfo Advocacia/Digo Tatoo/Marcenaria Passarinho/Alencar Encanador; 7º jogo – PSG/Bar do Cesar/FLP Piscinas/Paula Siqueira Manicure, Pedicure e Depiladora x Arsenal/Godoy Supermercado;; 8º jogo – Andrade FC/Comercial Aguapeí/Adriano Encanador x Portuguesa Adamantina/Marquezin Veículos/Pesqueiro Tucuruvi/Marcio Moto Peças.

No próximo domingo (20) serão realizadas as partidas decisivas das quartas de finais, semifinal e a grande final.

Um dos mais bem organizados e mais competitivos torneios da Cidade Joia dará troféu aos três melhores colocados (1º, 2º e 3º) e premiação extra em dinheiro, além de troféu ao artilheiro e ao goleiro menos vazado.

As partidas serão conduzidas pelo árbitro Júlio Moreno. E serão disputadas no excelente campo da Vila Freitas, com completa estrutura e serviço de bar (bebidas e espetinhos).

Nesta edição novamente foi firmada parceria disciplinar com a Secretaria Municipal de Esportes, sendo assim, o jogador ou membro de comissão técnica que provocar briga/confusão dentro de campo ou nas demais dependências da praça esportiva, assim como proferir ofensas verbais ao árbitro, será irrevogavelmente suspenso de disputar a edição seguinte do Torneio da Vila Freitas e, ainda, será julgado pela Comissão Disciplinar da Selar.

A Diretoria de Esportes da Associação de Moradores do bairro convida os esportistas para prestigiarem o evento, contudo, orienta para que façam o uso de máscara de proteção facial e sigam as recomendações básicas de segurança em saúde.