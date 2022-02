Semáforo está sendo instalado em cruzamento da Avenida Rio Branco, na esquina da Acrea

Ao longo desta semana a empresa Cidade Verde Sinalização Viária Eireli trabalhou na implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Tetsushi Haga, na esquina do clube da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina).

Uma reivindicação bastante antiga de motoristas e pedestres que diariamente utilizam aquele trecho, bem como de vereadores e da imprensa.

O referido local tem intenso trânsito ao longo de todo o dia, tendo em vista que dá acesso ao Campus II da UniFAI, ao trevo secundário de entrada/saída do município e liga bairros como o Jardim Primavera, Parque Itaipus e Jardim Adamantina ao centro da cidade.

A empreiteira foi contratada pela Prefeitura de Adamantina por meio de processo licitatório.

A instalação desta sinalização semafórica está orçada em R$ 62 mil e faz parte de uma das etapas do convênio ‘Respeito a Vida’, firmado pelo Município com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), cujo valor total viabilizado pelo Estado é de R$ 438.850,00 e mais a contrapartida de R$ 64.699,80 do Município.

O prazo estipulado no contrato para execução das obras é até 9 de março, mas a previsão é de serem concluídas antes.