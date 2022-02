SELAR recupera prédio que irá abrigar projeto de tênis de mesa, xadrez, dama e dominó

A necessidade de contratação de mão de obra, de processos de licitação e demais exigências legais enfrentadas pelo Poder Público muitas vezes dificultam e retardam a execução de projetos.

Driblando esses entraves, os próprios servidores da SELAR (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação) liderados pelo secretario Ronaldo Dutra “Tuiuiú” “colocaram a mão na massa” e iniciaram a recuperação de prédio, que abrigará um Centro de Formação Esportiva, que possibilitará o descobrimento de novos talentos, além da formação de esquipes competitivas para a disputas de competições oficiais do calendário do estadual como Jogos Regionais, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Olimpíadas Estadual, além de servir também como um centro de lazer e treinamentos para os idosos praticarem jogos de mesa visando as competições como o JOMI – Jogos Regionais da Melhor Idade.

O Decreto nº 6.431 de 21 de setembro de 2021 dispõe sobre o uso do imóvel denominado AMJAIP – Associação de Moradores do Jardim América Ipiranga e Palmeiras.

Fica autorizado a Secretaria Municipal de Esportes o uso por tempo indeterminado do imóvel cadastrado no patrimônio sob o numero 362 conforme matricula nº 34.,275.

Considerando que a Secretaria de Esportes Lazer e Recreação tem projeto para serem desenvolvidos no local.

A restauração do imóvel público foi devido a confiabilidade da administração municipal, em especial do prefeito Marcio Cardim que acreditou na realização deste importante projeto segundo Ronaldo “Tuiuiú”

Assim que passar esse momento pandêmico, estaremos inaugurando e divulgando os dias e horários do projeto nas escolas publicas e particulares para crianças jovens, adultos e idosos.