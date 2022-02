Rejeição ao sistema vertical do Cemitério faz adamantinenses sepultarem familiares em outras cidades

Contrários ao sistema vertical de túmulos (gavetas) implantado pela Prefeitura de Adamantina no Cemitério Municipal no final de 2019, vários adamantinenses têm buscado alternativas para o sepultamento de seus familiares em outras cidades da região.

A informação trazida por populares à Redação em Adamantina do Jornal Folha Regional foi checada junto aos setores responsáveis dos municípios vizinhos. E identificou-se que nos últimos meses sepultamentos de pessoas residentes na Cidade Joia ocorreram em Lucélia, Flórida Paulista e até em Pacaembu – a cerca de 25 km de distância.

Além dos sepultamentos, a reportagem obteve a informação de que tem havido aquisição de terrenos e construção de jazigos por adamantinenses nos cemitérios de Lucélia e Flórida Paulista. Nesta última cidade, inclusive, há até sepulturas prontas e com nomes de famílias tradicionais da Cidade Joia.

Na maioria dos casos, a compra de sepulturas tem sido feita por moradores de Adamantina que têm parentes nestas cidades próximas, o que facilita o deslocamento para sepultamento.

Em conversa com algumas pessoas que tomaram a iniciativa de adquirir terrenos e fazer sepultamentos fora de Adamantina, apontaram como motivo principal, além da forma vertical que ainda não tinha tradição na cidade e região, os vários problemas apresentados na estrutura das gavetas desde que foi instalada pela Prefeitura. Apesar de estar se tornando cada vez mais comum a utilização destes dispositivos para sepultamento em várias cidades do Brasil, em Adamantina, a ideia não agradou grande parte dos moradores.

PREFEITO BUSCA ALTERNATIVAS

Em recente entrevista concedida à TV Folha Regional e ao Portal Adamantina Net, o prefeito Márcio Cardim disse que antes mesmo da instalação do sistema vertical, já buscava uma alternativa para sanar o problema existente desde 2017, porém, o que se encontrou de imediato quando já não havia mais onde se realizar novos sepultamentos, foi a da instalação do modelo atual.

O chefe do executivo informou ainda que há um projeto e tratativas para a aquisição de uma nova área visando a implantação de um novo cemitério, ou a ampliação com sistema de sepultamentos igual ao já existente, onde os caixões com os corpos são depositados subterraneamente e de forma horizontal.

Uma das áreas que poderá servir para a ampliação do campo santo, está localizada em frente ao local atual e conta com 11.500 m², porém, também depende de que o mesmo atenda as normas vigentes dos órgãos de fiscalização para a sua implantação.