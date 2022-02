Prefeitura de Adamantina anuncia reforma dos banheiros da Feira Livre

Com o objetivo de atender a uma antiga reivindicação de feirantes, comerciantes, moradores e vereadores, a Prefeitura de Adamantina reformará os banheiros da Praça Deputado José Costa (localizado na Feira Livre).

Para isso, foi aberto um processo licitatório para contratar empresa especializada para a obra de reforma dos banheiros com fornecimento de material e de mão de obra pela contratada.

Dentre as melhorias que serão executadas por meio da reforma estão: substituição dos sanitários e dos pisos, troca do foro e, ainda, pintura externa. A estimativa é que após a conclusão do processo licitatório e dada a ordem de serviço, a obra fique pronta em três meses.

Atualmente, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente é a responsável pela manutenção da praça que conta com uma fonte.

SOBRE A LICITAÇÃO

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” será realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h, na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município, situada na Rua Osvaldo Cruz nº 262, 4º andar, centro.

Os interessados em participar devem entregar os envelopes até as 8h45 do dia 25 de fevereiro. O valor estimado da licitação é de R$40.785,23.

Para participar da licitação, a licitante interessada deverá proceder ao cadastramento prévio obrigatório devendo comparecer até o dia 22 de fevereiro de 2022, até as 17h30 no Departamento de Licitações (3º andar da Prefeitura do Município de Adamantina).