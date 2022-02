Pintura de Monteiro Lobato no prédio da Biblioteca é alvo de pichação

A pintura que retrata o escritor Monteiro Lobato no prédio da Biblioteca Pública Municipal de Adamantina foi alvo de pichação.

A triste cena de vandalismo na pintura que se tornou um “quadro ao ar-livre” e inclusive cenário para fotos que diariamente são postadas nas redes sociais, pode ser vista por quem passa pelo local.

A situação foi levada ao conhecimento das autoridades do município que com o auxilio de câmeras de segurança, tentam descobrir a identidade do autor da pichação.



Em conversa com a reportagem do Adamantina Net, o secretário de Cultura, Sérgio Vanderlei, lamentou a situação e ressaltou que nos últimos anos a administração tem investido em manutenção e embelezamento do prédio em que está localizada a Biblioteca Municipal e Anfiteatro.



Informações que possam levar ao autor do crime de pichação podem ser comunicadas através do 190 da Polícia Militar, aos policiais civis (18) 3522-5620 e até mesmo presencialmente em qualquer uma das duas unidades policiais. A identidade do denunciante será preservada.

Ainda por meio de nota, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina disse que “lamenta a pichação” feita no prédio da Biblioteca Pública Municipal Jurema Citeli. Ela caracteriza o vandalismo como “palavras de ódio e de extremismo”.

“Salientamos que a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina vem desde janeiro de 2021 realizando diversas ações justamente para combater, através da arte da cultura, atos de extremismo, racismo, preconceitos e tantos outros já não cabíveis em uma sociedade que deseja amenizar o abismo social existente em nosso país”, destaca a nota.

Sobre a discussão nacional sobre a pessoa de Monteiro Lobato, a secretaria de Cultura ressalta que “não apaga sua genialidade e o que ele significa para a literatura infantil brasileira. Pichar e degradar prédios e o trabalho de um artista (grafiteiro) local, que tiveram investimentos de dinheiro público, com certeza não é o caminho para que possamos colocar em discussão temas tão importantes”.

“Recentes trabalhos de sucesso realizados por esta Secretaria de Cultura e Turismo mostram que podemos com inteligência, igualdade e amor ao próximo recuperar erros do passado e traçar um futuro diferente”, finaliza a nota.