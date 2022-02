Motorista conta com nova base de atendimento na SP-294, em Adamantina

A Eixo SP Concessionária de Rodovias entregou no sábado, 12, mais uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Desta vez, o posto que entrou em operação fica no km 595+400 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina. Em menos de um mês, este é o quarto SAU entregue pela Concessionária. No dia 18 de fevereiro, teve início o atendimento ao usuário na base de Bauru. No dia seguinte, foi inaugurada a base de Brotas. E no dia 4 de fevereiro, a Eixo SP entregou o prédio em Pederneiras.

Com a inauguração do SAU na SP 294, os usuários que passarem entre Adamantina e Flórida Paulista agora terão uma base de apoio e de descanso. O local conta com banheiros, bebedouro, conexão à internet, instalações climatizadas, além de uma equipe de colaboradores que poderá fornecer informações sobre rotas e outras orientações que os usuários precisarem. O SAU é utilizado também como base para unidades de inspeção, guincho e serviços de resgate na rodovia.