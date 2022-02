Moto furtada é recuperada pela Polícia Militar em Adamantina

A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu recuperar uma moto que havia sido furtada na noite deste sábado (12) em Adamantina.

Segundo informou a PM, a equipe do Comando de Força Patrulha estava realizando supervisão pela cidade quando foi abordada por um cidadão que comunicou que sua moto que estava estacionada no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Joaquim Nabuco, com o capacete no guidão e a chave no guidão, que teria acabado de ser furtada.



Com a checagem das imagens do sistema de monitoramento, os policiais chegaram até o autor que havia deixado a moto estacionada e entrado em sua residência. Houve a tentativa de abordagem, porém, ele fugiu para uma mata próxima ao local.

A moto foi devolvida ao proprietário e a Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência de tentativa de furto.