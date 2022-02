Mega-Sena deste sábado sorteia prêmio de R$ 7 milhões

O Concurso 2.453 da Mega-Sena, que será sorteado hoje (12) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 7 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Ninguém acertou as seis dezenas no último sorteio, realizado quarta-feira (9), e o prêmio ficou acumulado.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). No caso de uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a chance de acertar o prêmio é uma em 10 mil (precisamente 10.003).