Carga de 230 quilos de pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 4 milhões é incinerada pela Polícia Civil

Foram destruídos mais de 200 kg de drogas

Nesta sexta-feira (11), equipes de Policiais Civis da DIG e DISE de Adamantina, mediante autorização da Justiça, incineraram grande quantidade de drogas na caldeira de uma indústria localizada às margens da rodovia SP-294.

Ao todo foram destruídos aproximadamente 230 kg de cocaína que haviam sido apreendidos em data anterior pela Polícia Rodoviária, em um caminhão conduzido por um boliviano na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

A ação contou com a participação dos policiais civis e equipe da Polícia Científica, assim como dos fiscais da Vigilância Sanitária e do representante do Ministério Público.





A Polícia Civil mantém intenso trabalho de combate às drogas, salientando que a participação da população é fundamental e que denúncias anônimas podem ser efetuadas por meio do telefone 197.

ORÇADA EM MAIS DE R$ 4 MILHÕES



O jornalismo Adamantina Net apurou que a droga estaria orçada em cerca de R$ 4.600.00,00, uma vez que o quilo da pasta base de cocaína ainda bruta, chega à ser comercializado a R$ 20 mil.

Com mais esta grande apreensão, a Polícia deixa um desfalque milionário ao tráfico de entorpecentes.