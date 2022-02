Núcleo de Psicologia da UniFAI: atendimento e compromisso com a comunidade

Em tempo de pandemia, deve-se considerar que todas as forças estão conectadas visando à prevenção para que a comunidade possa estar protegida da melhor forma possível, ainda, tais procedimentos estão ocorrendo em todas as ações do Mercado, porém, a responsabilidade efetiva ocorre nas atividades da área da Saúde.

Portanto, torna-se necessário considerar que a preocupação com os aspectos psicológicos são mais do que necessários para todos(as) neste cenário mediado pela conjuntura atual com diversas “crises” que estão muito além do problema maior que é a pandemia.

Intervenção em grupos

Desta forma, faz-se necessário que os cursos que atuam na área da Saúde estejam em conexão permanente e efetiva com os problemas que envolvem a comunidade.

Nesta proposta, considera-se que a graduação em Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está em sintonia com as necessidades que envolvem o comportamento humano e os fenômenos psíquicos, tais objetivos, auxiliam na identificação dos problemas em busca de sua reversão.

Assim, “o profissional da Psicologia atua no diagnóstico, prevenção e tratamento de transtornos mentais ou de comportamento, bem como no sofrimento intenso que requeira cuidados. Atua, ainda, em intervenções em grupos, instituições e comunidade”.

A tradição faz parte da qualificação acadêmica do curso de Psicologia da UniFAI, com 20 turmas diplomadas e presença em diversas áreas de atuação no Mercado.

Também, trata-se de um curso que disponibiliza para os(as) discentes diversas atividades visando uma formação compatível com apoio de um corpo docente formado por mestres(as) e doutores(as).

Núcleo de Psicologia

Para que ocorra a formação integral do profissional em Psicologia, deve-se cumprir a carga horária de estágio supervisionado em quatro áreas, a saber: 1. Psicologia Educacional; 2. Psicologia do Trabalho; 3. Psicologia Institucional/Social e 4. Psicologia Clínica.

Neste contexto acadêmico, está a proposta do Núcleo de Psicologia da UniFAI (NUPFAI), possibilitando para o(a) estagiário(a) e futuro(a) profissional, condições para o desenvolvimento de pesquisa e extensão nas áreas afins a formação acadêmica do(a) estudante de Psicologia.

Deve-se considerar que a proposta do Núcleo está direcionada como um “espaço destinado a clínica-escola de Psicologia, possibilitando atividades de atendimento aos usuários da comunidade e atividades de treinamento ligadas às disciplinas da graduação, como técnicas de avaliação psicológica, estratégias de avaliação psicológica e implicações clínicas, estágios básicos e profissionalizantes, dentre outras”, de acordo com informações repassadas pela coordenação do curso de Psicologia.

Memória histórica e parcerias

Do início em 2004 com atividades no segundo semestre letivo, pode-se registrar que o NUPFAI vem conseguindo superar todos os objetivos traçados nesses 17 anos de atuação no atendimento em benefício da comunidade.

Também, existem diversas ações envolvendo a prática do estágio supervisionado nas áreas oferecidas, bem como, a execução de projetos internos e parcerias afins aos objetivos do Núcleo.

Todas as diretrizes desenvolvidas estão de acordo com a legislação vigente quanto aos estágios, considerando que as atividades são obrigatórias para a formação acadêmica e profissional em Psicologia.

As parcerias proporcionam novas alternativas na área do estágio para os(as) discentes do curso por meio da supervisão dos docentes indicados nas respectivas áreas, entre as quais: hospitais, escolas e outras instituições ou organizações.

O Núcleo de Psicologia da UniFAI desenvolve suas atividades à rua Fioravante Spósito, 115, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3521-2819.