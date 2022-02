Evento com a presença do ex-jogador de futsal Falcão é confirmado em Adamantina

Falcão, o “rei do futsal” estará em Adamantina no dia 10 de maio. A data foi confirmada pelo empresário adamantinense Daniel Marques, na conta oficial da Escola Falcão 12 em Adamantina no instagram.

O evento, conta com o apoio da Munhoz Esfiharia Gourmet e terá parte da renda destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Adamantina. Segundo os organizadores, além da presença de Falcão, outras atrações estão sendo definidas, inclusive musicais. A divulgação oficial será anunciada em breve.

A realização do “jogo das estrelas” em Adamantina ganhou força com a revelação feita pelo próprio Falcão, em entrevista para o podcast Podpah, quando lembrou ter jogado futebol nas ruas de Adamantina quando defendia o Corinthians, na década de 1990.

A informação, que deixou amantes da ‘bola pesada’ animados com a possibilidade de um jogo exibição do astro máximo do futsal na cidade, foi reforçada por outro vídeo, gravado por Daniel Marques em evento na cidade de Araçatuba.

REI DO FUTSAL

Após o início da carreira no Corinthians, Falcão rodou por times como Santos, Jaraguá, Orlândia, Sorocaba e até tentou a carreira por gramados, passando pelo São Paulo F.C.

Com a Seleção Brasileira, conquistou por três vezes a Copa América de Futsal (2000, 2008 e 2011) e foi vice em 2003; duas vezes a Copa do Mundo de Futsal (2008 e 2012), além de um vice-campeonato (2000) e um terceiro lugar (2004); uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos (2007); e cinco vezes o Grand Prix de Futsal. Foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo pela FIFA cinco vezes. Em 2004, foi impulsionado pelo prêmio de craque do Mundial, em que a Seleção Brasileira terminou na terceira colocação.