ARTIGO: PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e ponto quase final…

“Era uma princesa que amou… Já não sei… Como estou esquecido! Canta-me ao ouvido e adormecerei… Que é feito de tudo? Que fiz eu de mim? Deixa-me dormir, dormir a sorrir e seja isto o fim.” (FERNANDO PESSOA/fonte: Tags:amar, fábulas)

Sérgio Barbosa (*)

Não tem como deixar de escrever sobre os desencontros patrocinados pelo BO.DO.QUIO PROVINCIANO com sua turma de ALOPRADOS/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Isso mesmo, além do mais em meio ao tudo de menos, muitas PROMESSAS, ainda, da primeira CAMPANHA não foram cumpridas e outras que marcaram presença nesta última são PROMESSAS E DA MAIS DO QUE PROMESSAS…

Tais MEDIAÇÕES fazem parte do CENÁRIO deste PAÍS DO FAZ DE CONTA desde a INVAÇÃO com o tal CABRAL em 1.500, depois, a vinda da FAMÍLIA REAL em 1.808 naquela FUGA ALUCINADA para a COLÕNIA e deu no que deu…

Pra tentar entender o que ocorre nesta outra COLÕNIA, ou melhor, PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, faz-se necessário voltar ao PASSADO de um jeito ou de outro, tendo em vista que os FATOS que ocorreram naquele outro tempo do tempo, talvez, possam EXPLICAR o PRESENTE…

Não tem como fazer uma ANÁLISE CONJUNTURA neste contexto SINGULAR de uma PROVÍNCIA que continua patinando quase sempre no mesmo LUGAR COMUM, pelo menos desde quando desembarquei nestes lados PROVINCIANOS em FEVEREIRO de 1.999…

Portanto, são 23 anos de IDAS e VINDAS deste e do outro lado, porém, sempre com o OLHAR CRÍTICO frente aos denominados DONOS DO PODER INSTITUCIONALIZADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, se VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR em tempo de PANDEMIA com as MENTES MEDÍOCRES que continuam circulando nos quatro cantos provincianos, ainda, apoiando este DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Também, deve-se considerar que o BO.DO.QUIO PROVINCIANO acredita que é o TODO PODEROSO em todas as áreas, haja vista os fatos que ocorreram em julho do ano passado com as PAREDES ALVAS por meio do AUTORITARISMO do DITO CUJO…

Este ano, ELEIÇÕES neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, portanto, TODO CUIDADO É POUCO com as movimentações que estão ocorrendo em todos os CANTOS PROVINCIANOS para as famosas TROCAS NADA SIMBÓLICAS em nome do PODER pelo PODER com o PODER…

Porém, VOCÊ pode fazer a diferente nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA por meio da sua PARTICIPAÇÃO individual ou coletiva em AÇÕES EFETIVAS visando os interesses da COMUNIDADE local…

Que prevaleça aquele outro dito popular, ou seja, NÃO TEM MAL QUE DURE PRA SEMPRE, neste caso, pode ser que o MAU deste MAL, possa encontrar o que menos espera por causa disto ou daquilo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Em tempo de PANDEMIA, GRIPE e DENGUE, não se pode baixar a guarda (sic), todavia, TODO CUIDADO É POUCO com os/as ALOPRADOS/AS do BO.DO.QUIO PROVINCIANO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com