Adamantina cria quase mil postos de trabalho em 2021

O ano terminou com saldo positivo Adamantina na geração de emprego. É o que aponta o Novo Caged, divulgado na segunda-feira (31), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o levantamento divulgado, Adamantina abriu 996 oportunidades no último ano – resultado superior de 2020, quando o Município teve déficit de 256 empregos.

Os números positivos de 2021 se devem aos setores de serviços e comércios. Os dois segmentos criaram 890 postos, seguidos da indústria e construção civil. Apenas o agro demitiu mais que contratou nos últimos 12 meses.

“Foram meses de estagnação em decorrência da covid-19, com estabelecimentos de portas fechadas, segmentos paralisados e outros trabalhando com déficit. Mas a economia não pode parar, já que as pessoas precisam sobreviver, precisam do ganha pão. E esse saldo positivo mostra justamente isso, que, mesmo diante das dificuldades, setores de comércio e serviços são demasiadamente importantes para uma cidade como Adamantina que não possui muitas empresas de grande porte. Com a retomada efetiva da economia, os números devem melhorar ainda mais”, analisa Sérgio Vanderlei, presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, sindicato que representa os segmentos de comércio e serviços de Adamantina e região.

O estoque de empregos formais em Adamantina, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, ficou em 9630 no mês de dezembro.

(Com informações Impacto Notícias).