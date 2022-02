Prefeitura de Adamantina inicia distribuição dos carnês para pagamento do IPTU

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, deu início a distribuição dos carnês para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), do ano de 2022.

Ao todo, serão entregues 19.500 carnês pelos correios com vencimento nos dias 08, 11, 13 e 15 de março. O pagamento pode ser feito no Banco do Brasil, Casas Lotéricas ou Agências do Sicoob.

O Imposto pode ser pago à vista com desconto de 3% sobre o valor do Imposto Predial (IP) e do Imposto Territorial (IT) até a data do primeiro vencimento. O contribuinte também pode optar pelo pagamento em 10 parcelas.

Quem não receber o carnê até o dia 08 de março deve procurar a Secretaria Municipal de Fiscalização e Arrecadação Tributária – Departamento de Tributação – ou acessar www.adamantina.sp.gov.br no Portal do Cidadão.